Нисканен: как я понимаю, Большунов делает ставку на гонку 15 км с раздельным стартом
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Ийво Нисканен прокомментировал решение россиянина Александра Большунова пропустить спринт на Олимпийских играх в Пекине.
«Думаю, Большунов вышел бы на спринт только в случае, если счёл бы это целесообразным. В пятницу в Пекине пройдет гонка (15 км с раздельным стартом. — Прим. «Чемпионат»), на которую, как я понимаю, он делает ставку. Всё рассчитано таким образом, чтобы не рисковать перед разделкой», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.
24-е по счёту зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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