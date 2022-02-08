Устюгов, Мальцев и Терентьев вышли в четвертьфинал спринта на ОИ-2022

Российские лыжники Сергей Устюгов, Артём Мальцев и Александр Терентьев вышли в четвертьфинал спринта коньковым ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Устюгов показал второе время в квалификации, уступив лишь французу Лука Шанава. Мальцев стал 10-м, Терентьев — 12-м.
Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо показал третий результат. Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов принял решение не стартовать в спринте.
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Квалификация.
1. Лука Шанава (Франция) — 2.45,03.
2. Сергей Устюгов (Россия) +1,48.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,71.
4. Ришар Жуве (Франция) +2,90.
10. Артём Мальцев (Россия) +5,87.
12. Александр Терентьев (Россия) +5,89.
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- 8 февраля 2022
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