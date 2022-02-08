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Российский сноубордист объяснил, почему отклоняет предложения выступать за Италию

Российский сноубордист объяснил, почему отклоняет предложения выступать за Италию
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Российский сноубордист Владислав Хадарин объяснил, почему отклоняет предложения выступать за сборную Италии.

«Предлагали и предлагают выступать за Италию. Ждут с распростёртыми объятиями. Но я не думаю, что это приведёт к чему-то положительному. Скорее, к негативному. У меня даже имя русское. Меня признают, конечно, но свой спортсмен всё равно будет в приоритете. Со стороны русской аудитории часто звучит такое: мол, живёшь в Италии – выступай за Италию. Меня это разочаровывает. Если у меня так сложилось, что я могу проводить много времени в Европе, тренироваться за границей и иметь возможность прогрессировать (большое спасибо моим родителям), это не значит, что я не русский. Или не хочу выступать за Россию. Или изменил своей стране.

Слушая такие комментарии в свой адрес, хочется на всё плюнуть и сказать: «Ребят, я могу уйти, выступать за другую страну. Но вы останетесь без спортсмена. Или у вас есть другие?». Конечно, поколение сейчас подрастает, но подготовка – длительный процесс, для которого нужны условия, а их сейчас в России в принципе нет. Так что менять спортивное гражданство я не собираюсь», — сказал Хадарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Владислав Хадарин с 2012 года живёт и тренируется в Италии.

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