Российский сноубордист объяснил, почему отклоняет предложения выступать за Италию

Российский сноубордист Владислав Хадарин объяснил, почему отклоняет предложения выступать за сборную Италии.
«Предлагали и предлагают выступать за Италию. Ждут с распростёртыми объятиями. Но я не думаю, что это приведёт к чему-то положительному. Скорее, к негативному. У меня даже имя русское. Меня признают, конечно, но свой спортсмен всё равно будет в приоритете. Со стороны русской аудитории часто звучит такое: мол, живёшь в Италии – выступай за Италию. Меня это разочаровывает. Если у меня так сложилось, что я могу проводить много времени в Европе, тренироваться за границей и иметь возможность прогрессировать (большое спасибо моим родителям), это не значит, что я не русский. Или не хочу выступать за Россию. Или изменил своей стране.
Слушая такие комментарии в свой адрес, хочется на всё плюнуть и сказать: «Ребят, я могу уйти, выступать за другую страну. Но вы останетесь без спортсмена. Или у вас есть другие?». Конечно, поколение сейчас подрастает, но подготовка – длительный процесс, для которого нужны условия, а их сейчас в России в принципе нет. Так что менять спортивное гражданство я не собираюсь», — сказал Хадарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Владислав Хадарин с 2012 года живёт и тренируется в Италии.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
13:35
-
13:33
-
13:29
-
13:29
-
13:27
-
13:25
-
13:25
-
13:24
-
13:18
-
13:17
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:08
-
13:07
-
13:07
-
13:03
-
13:03
-
12:58
-
12:58
-
12:56
-
12:54
-
12:51
-
12:49
-
12:49
-
12:44
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
12:19
-
12:10
-
12:07
-
12:04
-
12:01
-
12:00