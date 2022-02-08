Мозалёв: Олимпиада не придавила, наоборот. Получаю удовольствие, находясь здесь

Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Он упал с четверного сальхова и допустил «бабочку» на акселе. За свой прокат он получил 77,05 балла и занял 23-е место по итогам первого этапа состязаний.

«Не совсем удачный прокат короткой программы. Особо не переживал, больше рассчитывал на хороший прокат и хотел получить от него удовольствие. Получилось не очень – упал с сальхова, сделал одинарный аксель вместо тройного.

Олимпиада не придавила, наоборот. Олимпийские игры – это праздник. Очень рад, что попал сюда. Получаю удовольствие, находясь здесь.

Не очень много эмоций потратил, переживая за ребят в команднике. Был в них уверен. На произвольной надо делать своё, настраиваться на хороший прокат.

С утренним расписанием проблем в принципе нет, мы к этому готовились. Ничего нового не было. Впечатление от олимпийской деревни – это праздник, всё-таки такое бывает раз в четыре года.

Конечно, хотел бы сходить на хоккей, и не только на хоккей! Если была бы возможность, вообще на все виды спорта пошёл бы. Посмотрим, будет ли возможность, пока не знаю. Пока не смотрел другие соревнования даже по телевизору, больше настраивался на свой прокат», — сказал Мозалёв.

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