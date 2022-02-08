Мишина — в ответ на вопрос журналистки: я ****** не поняла
Поделиться
Российская фигуристка Анастасия Мишина дала оригинальный ответ журналистке BBC после победы в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
Мишину спросили на английском языке, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе.
«Я ****** не поняла», – сказала Мишина и засмеялась вместе с другими фигуристами.
«Это были последние пять секунд программы, так что всё нормально», – добавила Анастасия на английском языке после того, как ей перевели вопрос.
XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся!
Комментарии
- 8 февраля 2022
-
13:41
-
13:35
-
13:33
-
13:29
-
13:29
-
13:27
-
13:25
-
13:25
-
13:24
-
13:18
-
13:17
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:08
-
13:07
-
13:07
-
13:03
-
13:03
-
12:58
-
12:58
-
12:56
-
12:54
-
12:51
-
12:49
-
12:49
-
12:44
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
12:19
-
12:10
-
12:07
-
12:04
-
12:01
Партнерский контент