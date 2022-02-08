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Мишина — в ответ на вопрос журналистки: я ****** не поняла

Мишина — в ответ на вопрос журналистки: я ****** не поняла
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Российская фигуристка Анастасия Мишина дала оригинальный ответ журналистке BBC после победы в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Мишину спросили на английском языке, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе.

«Я ****** не поняла», – сказала Мишина и засмеялась вместе с другими фигуристами.

«Это были последние пять секунд программы, так что всё нормально», – добавила Анастасия на английском языке после того, как ей перевели вопрос.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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