Кентен Фийон Майе завоевал золото в индивидуальной гонке на ОИ-2022, Цветков — четвёртый

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Он допустил два промаха. Лучшим среди россиян стал Максим Цветков, занявший четвёртое место. У него один неточный выстрел.

Второе место занял белорус Антон Смольский, не допустивший ни одной ошибки на четырёх огневых рубежах. Замкнул тройку сильнейших норвежец Йоханнес Бё (один промах).

Александр Логинов допустил три промаха и стал 10-м, Эдуард Латыпов (также три промаха) — 11-м. Карим Халили занял 34-е место (4 промаха).

Олимпиада-2022. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха).

2. Антон Смольский (Беларусь) +14,8 (0).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +31,1 (2).

4. Максим Цветков (Россия) +34,9 (1)...

10. Александр Логинов (Россия) +1.40,2 (3).

11. Эдуард Латыпов (Россия) +2.25,7 (3)...

34. Карим Халили (Россия) +4.39,1 (4).