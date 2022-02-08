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Фуркад подошёл к Фийону Майе и поздравил его с победой в индивидуальной гонке на ОИ

Фуркад подошёл к Фийону Майе и поздравил его с победой в индивидуальной гонке на ОИ
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Он допустил два промаха.

После гонки пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад подошёл к Фийону Майе и поздравил его с победой.

Лучшим среди россиян стал Максим Цветков, занявший четвёртое место. У него один неточный выстрел.

Олимпиада-2022. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха).
2. Антон Смольский (Беларусь) +14,8 (0).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +31,1 (2).
4. Максим Цветков (Россия) +34,9 (1)…
10. Александр Логинов (Россия) +1.40,2 (3).
11. Эдуард Латыпов (Россия) +2.25,7 (3)…
31. Карим Халили (Россия) +4.39,1 (4).

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