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Драчёв: прекрасная гонка. Не хватает одного выстрела, но это нормальная ситуация

Драчёв: прекрасная гонка. Не хватает одного выстрела, но это нормальная ситуация
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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги мужской индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграл француз Кентен Фийон Майе. Лучший из россиян, Максим Цветков, стал четвёртым.

«Прекрасная гонка, многообещающая. Ребята справились великолепно. Хочу сказать огромное спасибо команде, тренерским кадрам, которые к этому подвели. Но не хватает всегда одного выстрела. Как мы понимаем, что у Логинова, что у Цветкова, что вчера у Резцовой. Это нормальная ситуация в биатлоне. Но, к сожалению, жалко, что это произошло у нас.

Но мы можем констатировать факт, что это есть и у немецкой команды, у норвежской – им тоже не хватило одного точного выстрела. Очень жаль, что без медали, но борьба была прекрасная», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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