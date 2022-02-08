Ярошенко: Цветков совершил золотой промах

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российского биатлониста Максима Цветкова в индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Золотой промах совершил Цветков. Состояние у него классное, он в очень хорошей форме. Макс меня даже удивил тем, как хорошо он подошёл к этой гонке.

Мог ли Цветков обогнать по скорости Бё? Ну, кто такой Йохханнес, а кто такой Цветков? Это по скорости абсолютно разные спортсмены. Я говорю, что он продемонстрировал отличную готовность, на финише проиграл совсем чуть-чуть. Фактически в одни ноги бежал финишный круг. Ну и по дистанции он тоже очень здорово бежал. Я думал, что он быстро начал, потому что не так уж и много выиграл на четырёх километрах.

Если раньше у него были какие-то вопросы по поводу спринта, то сейчас, по такому самочувствию, он должен бежать спринт. С такой стрельбой, с такой формой. Но тут тренерам решать, голову им придётся поломать, кого ставить теперь», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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