Ярошенко: Цветков совершил золотой промах

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российского биатлониста Максима Цветкова в индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде в Пекине.
«Золотой промах совершил Цветков. Состояние у него классное, он в очень хорошей форме. Макс меня даже удивил тем, как хорошо он подошёл к этой гонке.
Мог ли Цветков обогнать по скорости Бё? Ну, кто такой Йохханнес, а кто такой Цветков? Это по скорости абсолютно разные спортсмены. Я говорю, что он продемонстрировал отличную готовность, на финише проиграл совсем чуть-чуть. Фактически в одни ноги бежал финишный круг. Ну и по дистанции он тоже очень здорово бежал. Я думал, что он быстро начал, потому что не так уж и много выиграл на четырёх километрах.
Если раньше у него были какие-то вопросы по поводу спринта, то сейчас, по такому самочувствию, он должен бежать спринт. С такой стрельбой, с такой формой. Но тут тренерам решать, голову им придётся поломать, кого ставить теперь», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
13:41
-
13:35
-
13:33
-
13:29
-
13:29
-
13:27
-
13:25
-
13:25
-
13:24
-
13:18
-
13:17
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:08
-
13:07
-
13:07
-
13:03
-
13:03
-
12:58
-
12:58
-
12:56
-
12:54
-
12:51
-
12:49
-
12:49
-
12:44
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
12:19
-
12:10
-
12:07
-
12:04
-
12:01