Драчев: два промаха Логинова? Может, это его огромное желание победить и что-то доказать

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступления Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в мужской индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Логинов стал 10-м, Латыпов — 11-м. Золото выиграл француз Кентен Фийон Майе. Лучший из россиян, Максим Цветков, стал четвёртым.

«Конечно, очень жаль, я хотел, чтобы Александр выиграл, он шёл на эту золотую медаль. Но вот два этих промаха — надо посмотреть, что внутри его, он всё это понимает. Это, может быть, его огромное желание победить, что-то доказать. Это Александр Логинов – огромное желание всем доказать, что он сильнейший. Они такими и являются, но вот, к сожалению, получается пока так.



Латыпов просто немножечко не в той форме, в какой он был в декабре. Конечно, коронавирус. Может быть, даже не сама болезнь, а пропуск двух этапов, практически две недели без тренировок. Это психология и функция вместе. У него немножечко разломились судьба и ход. По ходу он в принципе нормально прошёл, немножко недоработал на рубежах, везде где-нибудь брал минуту плюс три промаха. Это биатлон, к сожалению. В принципе, он в хорошей спортивной форме, очень надеемся на дальнейшую работу команды. Есть надежды. Команда сегодня очень понравилась», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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