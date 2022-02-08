Шипулин: когда Цветков промахнулся, я закричал на телевизор

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал результат Максима Цветкова в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.
Цветков до последнего выстрела претендовал на золото. Он был лучшим по итогам стрельбы на трёх огневых рубежах, но допустил один промах на последней стойке и в итоге стал четвёртым. Без этого промаха Максим выиграл бы золото.
«Очень обидно. Закричал во время просмотра на телевизор вместе с супругой. Всё вроде сделал правильно. Если почувствовал, что сразу не попал в выстрел, отложил. Считаю, что надо бороться за каждый выстрел. Он правильно сделал. Есть как есть. Что сделаешь здесь?
Да, очень обидно, но надо справляться с эмоциями. Это была хорошая гонка. Он здорово двигался. Ещё много гонок. Раскисать нельзя.
Наверное, у него были мысли, что увидел медаль. Ему подсказывали. Он был рядышком, он понимал. Не хватило концентрации. Очень грубая ошибка, когда биатлонист начинает стрелять в медаль.
У Логинова тоже всё было в его руках. Стреляй чисто — получай золотую медаль. Обидно. Но гонок ещё много», — сказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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