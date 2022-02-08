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Александра Степанова: сегодня вечером вылетаем в Пекин

Александра Степанова: сегодня вечером вылетаем в Пекин
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Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, сообщила, что они вылетят на Олимпиаду в Пекин сегодня, 8 февраля.

«Сегодня вечером, 8 февраля, мы вылетаем из Москвы в Пекин! Летим под личный турнир, чтобы выступить без акклиматизации. Подготовка к долгожданной Олимпиаде проходила на спортивной базе в Новогорске. Мы с нетерпением ждём нашего рейса и очень хотим поскорее оказаться на Играх», — приводит слова Степановой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Ритм-танец пары продемонстрируют 12 февраля, произвольный танец — 14-го.

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