Вероника Степанова вышла в полуфинал спринта на Олимпийских играх в Пекине

Российская лыжница Вероника Степанова вышла в полуфинал спринта свободным стилем на Олимпиаде в Пекине. Её соотечественницы Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу за награды.
Ступак в первом четвертьфинале заняла четвёртое место (3.18,65), победу одержала шведка Йонна Сундлинг (3.14,48). Юлия претендовала на выход в полуфинал в статусе лаки-лузера, но её результат превзошли соперницы.
Непряева во втором четвертьфинале стала третьей (3.21,34), победила шведка Майя Дальквист (3.21,03). Степанова выиграла пятый четвертьфинал (3.18,09).
Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 8 февраля 2022
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