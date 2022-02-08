Виктор Уайлд выругался по-русски, узнав, сколько выиграл у соперника

Завоевавший в Пекине-2022 бронзовую медаль сноубордист Виктор Уайлд, принявший в мае 2012 года российское гражданство, использовал ненормативную лексику в прямой телетрансляции, узнав о победе в одну сотую секунды в четвертьфинале параллельного гигантского слалома.

«0.01??? Пипец (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), я не знал. Вау!» — сказал Уайлд в эфире, сняв все вопросы о своей русификации.

В решающем заезде за бронзовую медаль соперником Уайлда был итальянец Роланд Фишналлер, который не добрался до финиша. Это третья олимпийская медаль в коллекции Вика, завершившего после этого выступления карьеру спортсмена.

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