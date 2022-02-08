Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Логинов рассказал, ощущает ли на Олимпиаде праздничный настрой

Логинов рассказал, ощущает ли на Олимпиаде праздничный настрой
Комментарии

Биатлонист сборной России Александр Логинов дал комментарий после индивидуальной гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков, ставший четвёртым, сам Логинов занял 10-е место.

«Мы слишком много тренировались в этом году, многим жертвовали, чтобы приехать сюда. Уверен, что все спортсмены, которые у нас выходят здесь на старт, борются до последнего момента.

Организаторы – молодцы, что во время пандемии стараются сделать из этого праздник. Ощущается ли праздник? В любом случае это знаковое событие. Для меня ощущается, а те, кто организовывает, стараются, чтобы ещё сильнее ощущалось.

Особого времени нет следить за другими видами спорта, но узнаём, кто и какие медали завоёвывает. Не сказал бы, что мы погружены в это, так как очень много времени уходит у нас на тренировки и восстановление», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022