Логинов рассказал, ощущает ли на Олимпиаде праздничный настрой

Биатлонист сборной России Александр Логинов дал комментарий после индивидуальной гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков, ставший четвёртым, сам Логинов занял 10-е место.



«Мы слишком много тренировались в этом году, многим жертвовали, чтобы приехать сюда. Уверен, что все спортсмены, которые у нас выходят здесь на старт, борются до последнего момента.



Организаторы – молодцы, что во время пандемии стараются сделать из этого праздник. Ощущается ли праздник? В любом случае это знаковое событие. Для меня ощущается, а те, кто организовывает, стараются, чтобы ещё сильнее ощущалось.



Особого времени нет следить за другими видами спорта, но узнаём, кто и какие медали завоёвывает. Не сказал бы, что мы погружены в это, так как очень много времени уходит у нас на тренировки и восстановление», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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