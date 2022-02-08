Наталья Непряева не вышла в полуфинал спринта на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Наталья Непряева не вышла в полуфинал спринта на Олимпиаде в Пекине. Во втором четвертьфинале её соперницами были Майя Дальквист (Швеция), Тириль Уднес Венг (Норвегия), Тереза Беранова (Чехия), Грета Лоран (Италия), Лаурин ван дер Графф (Швейцария).

Победу одержала Дальквист (3.21,03), второй стала Венг (3.21,31). Непряева финишировала третьей (3.21,34).

Юлия Ступак стала четвёртой в первом старте, но претендует на выход в полуфинал по времени. В четвертьфинале также выступит россиянка Вероника Степанова.

Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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