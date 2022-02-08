Максим Цветков рассказал, как допустил решающий промах в индивидуалке ОИ-2022

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмен допустил промах последним выстрелом и занял в итоге четвёртое место. Если бы не промах, Цветков завоевал бы золотую медаль.

По словам Цветкова, всё дело в психологии.

«Есть разочарование. Проделан большой путь, были преодолены очень большие трудности за два года. Очень хотелось сделать красивую историю. Остановиться в шаге — очень тяжело. Наверное, в большей степени я рад, что почти всё получилось. Быть здесь, быть четвёртым на Олимпиаде — достойный результат. Когда ты ошибаешься, ты должен понимать, что соперники могут тебя обыграть, и ты наказываешь сам себя, когда совершаешь ошибку.

Это психология. Я подумал о том, что могу сегодня сработать чисто. Я знал, что если это сделаю, то, возможно, у меня будет высокий результат. Я шёл первым, не знал, как идут остальные соперники. Когда работаешь 19 выстрелов, ты понимаешь, что сегодня может быть «ноль». Это очень сильно давит. Появился небольшой мандраж, и, к сожалению, я не смог с ним справиться», — передаёт слова Максима корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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