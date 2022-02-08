Юлия Ступак выбыла из борьбы за медали в спринте на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Юлия Ступак не смогла выйти в полуфинал спринта свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). В первом четвертьфинале её соперницами были Йонна Сундлинг (Швеция), Рози Бреннен (США), Анамария Лампич (Словения), Дарья Бьютти (Канада), Катерина Ганц (Италия).

Ступак заняла четвёртое место (3.18,65), победу одержала шведка Йонна Сундлинг (3.14,48). Россиянка претендовала на выход в статусе лаки-лузера по времени, но её результат превзошли соперницы.

Не смогла пройти дальше и россиянка Наталья Непряева, ставшая третьей во втором четвертьфинале.

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