Финская лыжница сломала палку в борьбе с Венг и пришла к финишу в слезах
Поделиться
Финская лыжница Ясми Йоэнсуу не смогла выйти в полуфинал спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). В своём четвертьфинале она сломала палку в борьбе с норвежкой Лоттой Уднес Венг. На финиш финская спортсменка пришла в слезах, её отставание превысило полминуты.
Ранее в полуфинал не смогли выйти россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак. На момент публикации новости из претендентов от России осталась лишь Вероника Степанова, которая ещё не выступала в своём четвертьфинале.
Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 8 февраля 2022
-
15:07
-
14:59
-
14:57
-
14:51
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:40
-
14:39
-
14:33
-
14:21
-
14:12
-
14:11
-
14:07
-
14:06
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:51
-
13:45
-
13:44
-
13:44
-
13:41
-
13:35
-
13:33
-
13:29
-
13:29
-
13:27
-
13:25
-
13:25
-
13:24
-
13:18
-
13:17
-
13:17
Партнерский контент