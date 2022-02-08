Финская лыжница сломала палку в борьбе с Венг и пришла к финишу в слезах

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу не смогла выйти в полуфинал спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). В своём четвертьфинале она сломала палку в борьбе с норвежкой Лоттой Уднес Венг. На финиш финская спортсменка пришла в слезах, её отставание превысило полминуты.

Ранее в полуфинал не смогли выйти россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак. На момент публикации новости из претендентов от России осталась лишь Вероника Степанова, которая ещё не выступала в своём четвертьфинале.

Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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