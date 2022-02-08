Стали известны соперницы Вероники Степановой в полуфинале спринта на Олимпиаде в Пекине

Вероника Степанова стала единственной российской лыжницей, которой удалось пробиться в полуфинал спринта свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Наталья Непряева и Юлия Ступак выбыли из борьбы за медали.

Соперницами Степановой в полуфинале будут Джессика Диггинс (США), Софи Крель (Германия), Эмма Рибом (Швеция), Майкен Касперсен Фалла (Норвегия), Виктория Карль (Германия).

Вероника выиграла пятый четвертьфинал с результатом 3.18,09. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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