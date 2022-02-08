Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Стали известны соперницы Вероники Степановой в полуфинале спринта на Олимпиаде в Пекине

Стали известны соперницы Вероники Степановой в полуфинале спринта на Олимпиаде в Пекине
Комментарии

Вероника Степанова стала единственной российской лыжницей, которой удалось пробиться в полуфинал спринта свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Наталья Непряева и Юлия Ступак выбыли из борьбы за медали.

Соперницами Степановой в полуфинале будут Джессика Диггинс (США), Софи Крель (Германия), Эмма Рибом (Швеция), Майкен Касперсен Фалла (Норвегия), Виктория Карль (Германия).

Вероника выиграла пятый четвертьфинал с результатом 3.18,09. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022