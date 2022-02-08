Французский лыжник упал и чуть не завалил Сергея Устюгова в четвертьфинале спринта ОИ

Французский лыжник Рено Же упал на трассе и едва не завалил россиянина Сергея Устюгова в первом четвертьфинале спринта на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине. Же упал перед поворотом рядом с Устюговым. Несмотря на это, россиянин объехал упавшего соперника и в итоге финишировал вторым, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо. Сергей уже обеспечил себе выход в полуфинал.
Также в четвертьфиналах выступят россияне Артём Мальцев и Александр Терентьев.
Соперники Мальцева в четвёртом четвертьфинале: Ван Цян (Китай), Лаури Вуоринен (Финляндия), Пол Голберг (Норвегия), Эрик Вальнес (Норвегия), Раймо Вигантс (Латвия).
Соперники Терентьева в пятом четвертьфинале: Ондржей Черни (Чехия), Джеймс Клинтон Скунмейкер (США), Йовиан Хедигер (Швейцария), Йони Мяки (Финляндия), Мацей Старега (Польша).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
15:07
-
14:59
-
14:57
-
14:51
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:40
-
14:39
-
14:33
-
14:21
-
14:12
-
14:11
-
14:07
-
14:06
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:51
-
13:45
-
13:44
-
13:44
-
13:41
-
13:35
-
13:33
-
13:29
-
13:29
-
13:27
-
13:25
-
13:25
-
13:24
-
13:18
-
13:17
-
13:17