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Французский лыжник упал и чуть не завалил Сергея Устюгова в четвертьфинале спринта ОИ

Французский лыжник упал и чуть не завалил Сергея Устюгова в четвертьфинале спринта ОИ
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Французский лыжник Рено Же упал на трассе и едва не завалил россиянина Сергея Устюгова в первом четвертьфинале спринта на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине. Же упал перед поворотом рядом с Устюговым. Несмотря на это, россиянин объехал упавшего соперника и в итоге финишировал вторым, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо. Сергей уже обеспечил себе выход в полуфинал.

Также в четвертьфиналах выступят россияне Артём Мальцев и Александр Терентьев.

Соперники Мальцева в четвёртом четвертьфинале: Ван Цян (Китай), Лаури Вуоринен (Финляндия), Пол Голберг (Норвегия), Эрик Вальнес (Норвегия), Раймо Вигантс (Латвия).

Соперники Терентьева в пятом четвертьфинале: Ондржей Черни (Чехия), Джеймс Клинтон Скунмейкер (США), Йовиан Хедигер (Швейцария), Йони Мяки (Финляндия), Мацей Старега (Польша).

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