Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо попали в один полуфинал спринта на Олимпиаде-2022
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Российские лыжники Сергей Устюгов, Артём Мальцев и Александр Терентьев получили соперников в полуфинале спринта на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Соперники Устюгова в первом полуфинале: Йоханнес Клебо (Норвегия), Ришар Жуве (Франция), Федерико Пеллегрино (Италия), Лука Шанава (Франция), Бен Огден (США).
Во втором полуфинале, помимо Мальцева и Терентьева, выступят Эрик Вальнес (Норвегия), Йони Мяки (Финляндия), Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) и Оскар Свенссон (Швеция).
Напомним, лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов принял решение не выступать в спринте на ОИ-2022.
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