Терентьев и Мальцев вышли в финал спринта на ОИ-2022, Устюгов — нет

Российские лыжники Александр Терентьев и Артём Мальцев вышли в финал спринта коньковым ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Сергей Устюгов не смог этого сделать.
Терентьев и Мальцев бежали во втором полуфинале. Александр показал лучшее время, а Артём — четвёртое, но его результата хватило, чтобы выйти в финал как лаки-лузер. Что касается Устюгова, то он бежал в первом полуфинале, где занял четвёртое место. Его времени не хватило, чтобы выйти в финал как лаки-лузер.
Таким образом, в финале, помимо Терентьева и Мальцева, выступят Федерико Пеллегрино (Италия), Йоханнес Клебо (Норвегия), Йони Мяки (Финляндия) и Оскар Свенссон (Швеция).
Напомним, лидер сборной России Александр Большунов отказался от участия в спринте.
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- 8 февраля 2022
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