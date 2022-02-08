Клебо выиграл четвёртое олимпийское золото в карьере
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Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в спринте коньковым ходом на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
Это четвёртое олимпийское золото в карьере Клебо. Три предыдущие золотые медали 25-летний норвежец взял на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.
3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.
4. Йони Мяки (Финляндия) +2,12.
5. Артём Мальцев (Россия) +3,59.
6. Оскар Свенссон (Швеция) +6,17.
Напомним, лидер сборной России Александр Большунов отказался от участия в спринте.
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