Клебо выиграл четвёртое олимпийское золото в карьере

Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в спринте коньковым ходом на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Это четвёртое олимпийское золото в карьере Клебо. Три предыдущие золотые медали 25-летний норвежец взял на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.

3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.

4. Йони Мяки (Финляндия) +2,12.

5. Артём Мальцев (Россия) +3,59.

6. Оскар Свенссон (Швеция) +6,17.

Напомним, лидер сборной России Александр Большунов отказался от участия в спринте.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.