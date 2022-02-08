Россия опустилась на пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это случилось после победы представителя Нидерландов Кьелда Нёйса в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 1500 м и после триумфа норвежца Йоханнеса Клебо в спринте свободным стилем.

В медальном зачёте в настоящий момент лидирует Швеция. Таблица выглядит так:

Швеция (4 золота, 1 серебро, 1 бронза) Нидерланды (3 | 3 | 1) Китай (3 | 2 | 0) Норвегия (3-0-4) Россия (2 | 3 | 4)

Всего на зимней Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.