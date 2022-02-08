Россия опустилась на пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине
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Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это случилось после победы представителя Нидерландов Кьелда Нёйса в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 1500 м и после триумфа норвежца Йоханнеса Клебо в спринте свободным стилем.
В медальном зачёте в настоящий момент лидирует Швеция. Таблица выглядит так:
- Швеция (4 золота, 1 серебро, 1 бронза)
- Нидерланды (3 | 3 | 1)
- Китай (3 | 2 | 0)
- Норвегия (3-0-4)
- Россия (2 | 3 | 4)
Всего на зимней Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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