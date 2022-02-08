Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Россия опустилась на пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Россия опустилась на пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Комментарии

Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это случилось после победы представителя Нидерландов Кьелда Нёйса в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 1500 м и после триумфа норвежца Йоханнеса Клебо в спринте свободным стилем.

В медальном зачёте в настоящий момент лидирует Швеция. Таблица выглядит так:

  1. Швеция (4 золота, 1 серебро, 1 бронза)
  2. Нидерланды (3 | 3 | 1)
  3. Китай (3 | 2 | 0)
  4. Норвегия (3-0-4)
  5. Россия (2 | 3 | 4)

Всего на зимней Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Александр Терентьев завоевал первую олимпийскую медаль в карьере
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022