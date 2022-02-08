«Приехал, увидел и победил». Тренер Терентьева — о бронзе Александра в спринте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Терентьева в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Терентьев, занимающийся под руководством Бородавко, завоевал бронзовую медаль, уступив в финале Йоханнесу Клебо и Федерико Пеллегрино.

«Сашка — молодой парень, очень рад за него! Приехал пару дней назад, увидел и победил. Выдающийся результат для Терентьева — шли весь сезон к этой олимпийской медали, были трудности. Слава богу, всё получилось», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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