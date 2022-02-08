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Сергей Устюгов: доходило до того, что меня тошнило от лыж

Сергей Устюгов: доходило до того, что меня тошнило от лыж
Сергей Устюгов
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Российский лыжник Сергей Устюгов эмоционально высказался после выступления в спринте на Олимпиаде в Пекине. Он не сумел пробиться в финал.

«Последний тренировочный месяц был для меня очень тяжёлым. У меня в жизни такого не было, что я устал от лыж психологически. Доходило до того, что меня тошнило от лыж. Я терпел, я жил этим. Хотел сюда приехать за медалью. Сейчас ваш коллега Андрей Романов стоял и чуть слезами не обливался, понимал, что это мой последний шанс. На что я ему сказал: «Андрюха, жизнь продолжается». Ничего страшного в этом нет.

Конечно, многие мои болельщики, и родные, и тренера скажут: «Как это так? Он просрал главный старт в своей жизни – и не в слезах!» Я понимаю всё, я немолодой спортсмен. Были взлёты, были падения — двигаемся дальше. Сезон продолжается. Будем смотреть по остальным гонкам, что решит руководство, поставят ли меня в эстафеты», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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