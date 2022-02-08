Ольга Завьялова: немного мудрости Мальцеву, вошёл бы в тройку. Терентьев — красавчик!

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова оценила результаты финала в спринте на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин Александр Терентьев завоевал бронзу. Артём Мальцев финишировал пятым.
«Спринт — это такая дистанция, где приходится нервничать. Терентьев — молодец, вообще красавчик! Если бы травмы не было, пораньше приехал, акклиматизировался, получше бы пробежал. Жалко, конечно, Устюгова. Удивил Мальцев, немного мудрости ему, вошёл бы в тройку. Представляете, целый круг лидировать, потом потихоньку сдуваться, попасть лаки-лузером. Понятно, что не смог полностью круг отработать. Если до этого держал всё под контролем, всё смог бы. Но это спринт, ничего не поделаешь. Ну и нельзя вычёркивать Клебо, который был одним из претендентов на золото», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 8 февраля 2022
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