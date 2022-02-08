Устюгов: у меня на душе кошки скребут, хочу позвонить домой и просто поболтать с семьёй

Российский лыжник Сергей Устюгов эмоционально высказался после выступления в спринте на Олимпиаде в Пекине. Он не сумел пробиться в финал.

«Пятнашку не побегу. Были отборы, которые я не прошёл. Мне дали шанс готовиться к трём гонкам, это был спринт, командный спринт и большая эстафета.

Побегу ли марафон? Кто-нибудь откажется — побегу, но надо смотреть реально на вещи. Саня Большунов показал в первой гонке свою форму, что она у него звенит, и он может. И Денис Спицов. Артём Мальцев, который в спринте в финал в своей жизни никогда не попадал, может, и попадал, но точно не на Олимпийских играх. То есть ребята довольно в хорошей форме.

Кто-то выпустил статью, что я сказал, что меня только на спринты ставят, гонки не дают бегать. И Елена Валерьевна Вяльбе на это сказала: «Он договорится и даже спринты бегать не будет». Был такой момент.

У меня на душе кошки скребут, хочу позвонить домой и просто поболтать и посмотреть на семью.

Ещё один олимпийский цикл? Нет. Я не выдержу. Моё тело не выдерживает нагрузку. Последний месяц был для меня очень тяжёлым, и спасибо всем докторам, особенно массажистам, кто работает со мной. Меня на эту Олимпиаду притянули за уши.

В этом году, в начале сезона, я сказал, что если до Давоса отберусь на Олимпийские игры, я не буду участвовать в «Тур де Ски» и буду готовиться к Олимпийским играм. Я готовился к ним, и знаете, тяжело. Не буду много рассказывать, пусть это останется сюрпризом, и в конце сезона, может быть, что-нибудь выдам», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



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