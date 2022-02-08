Завьялова: у Степановой есть хорошая спортивная наглость. Для неё нет авторитетов

Двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова прокомментировала выступление российских девушек в лыжном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Шведки всё-таки очень сильные. Ступак должна спринты бежать хорошо, но что-то не подошла к Олимпиаде. Спринты требуют очень много эмоциональных и психологических усилий, человек должен быть полностью подготовлен. Степанова — ещё молодая, хорошая спортивная наглость есть. Для неё нет авторитетов, как говорится, подрастёт, будет и спринты бегать, и длинные дистанции. Вырастет универсалом.

Что касается Непряевой, то всё-таки был дуатлон, награждение тоже много сил отнимает. У неё ещё вся программа впереди. Подумала даже: ну и хорошо, не попала, отдыхай», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.