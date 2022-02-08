Степанова: меня просто прёт, столько эмоций! Если девочки устанут, то готова их заменить

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала своё выступление в спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Степанова не сумела пробиться в финал. Она заняла третье место в полуфинале.

«Настроение отличное. Это мой первый старт на Олимпиаде, и я очень рада своему результату. Задача минимум была выполнена. Даже немного удивлена! На этапах Кубка мира в 30-ку не попадала, а тут такая конкуренция.



Мне кажется, такой результат можно объяснить тем, что трасса подошла мне. Первый подъём я экономлюсь. Я сначала всех немного отпускала, а уже на финише съедала соперников. К финишу ощущала готовность взорваться и показать, что могу.



Меня эта гонка раззадорила, я ничуть не расстроена и готова хоть завтра стартовать. Дайте мне уже эстафету! (смеётся)

Меня Олимпиада устраивает. Единственное, первые дни я опасалась людей в скафандрах и больших скоплений людей в столовой, но потом выбрала время, когда людей поменьше. Мне всё нравится, я очень благодарна волонтёрам и работникам Олимпиады.



Меня просто прёт! Столько эмоций! Сегодня ощущаю себя в своей тарелке. Если девочки устанут, то я готова их заменить на тридцатке. Задача минимум — полуфинал — была сделана. Это основное.

Очень надеюсь, что Владимир Путин будет смотреть лыжные гонки!» — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся