Тренер России: Устюгов преувеличивает, что Терентьев выбил его из состава на эстафету

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова Сергея Устюгова об Александре Терентьеве. Ранее Устюгов, комментируя третье место Терентьева в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине, высказал мнение, что тот выбил его из состава на эстафету.

«Саша доказал, что бежит командный спринт? Не факт. Это можно будет обсуждать, когда пройдёт тренерский совет и мы утвердим составы. Я не могу раньше времени брать на себя ответственность.

Устюгов преувеличивает насчёт того, что Терентьев выбил его из состава на эстафету. Есть несколько вариантов состава, поэтому будем смотреть непосредственно перед гонкой. Официального заявления никто делать не может», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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