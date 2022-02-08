«Молодые правят бал». Губерниев — о словах Устюгова про завершение карьеры

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова российского лыжника Сергея Устюгова о том, что он может завершить карьеру после Олимпиады в Пекине.

«Да, это была гонка восьмилетия для Сергея, у него травмы. Я переживаю за Устюгова. Но сегодня он был слабее тех, кто был в финале. Более молодые правят бал. Конечно, он может закончить. У него много травм. Надо отталкиваться от здоровья. Мы видим, что у него есть проблемы. Я желаю ему здоровья», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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