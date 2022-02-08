«Молодые правят бал». Губерниев — о словах Устюгова про завершение карьеры
Поделиться
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова российского лыжника Сергея Устюгова о том, что он может завершить карьеру после Олимпиады в Пекине.
«Да, это была гонка восьмилетия для Сергея, у него травмы. Я переживаю за Устюгова. Но сегодня он был слабее тех, кто был в финале. Более молодые правят бал. Конечно, он может закончить. У него много травм. Надо отталкиваться от здоровья. Мы видим, что у него есть проблемы. Я желаю ему здоровья», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 8 февраля 2022
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:37
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:27
-
16:27
-
16:26
-
16:24
-
16:22
-
16:17
-
16:16
-
16:15
-
16:14
-
16:14
-
16:12
-
16:10
-
16:07
-
16:07
-
16:05
-
16:05
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:52
-
15:51
-
15:50
-
15:48
-
15:47
Партнерский контент