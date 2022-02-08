Елена Вяльбе назвала состав сборной России на мужской командный спринт на Олимпиаде-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе назвала состав сборной России на мужской командный спринт на Олимпиаде-2022. По словам Вяльбе, в гонке выступят Александр Большунов и Александр Терентьев, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Мужской командный спринт классическим ходом пройдёт 16 февраля.

Напомним, Большунов в минувшие выходные завоевал золотую медаль в скиатлоне, а Терентьев сегодня, 8 февраля, — бронзу в личном спринте коньковым ходом. Он уступил норвежцу Йоханнесу Клебо и итальянцу Федерико Пеллегрино.

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