Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Тренер Непряевой назвал безграмотной тактику подопечной во время спринта на ОИ

Тренер Непряевой назвал безграмотной тактику подопечной во время спринта на ОИ
Комментарии

Тренер Натальи Непряевой Юрий Бородавко назвал безграмотной тактику своей подопечной во время состязаний в женском спринте на проходящих в Пекине Олимпийских играх.

«Рассчитывали у девушек на финал. Непряева выбрала безграмотную тактику. Это не позволило ей выйти в полуфинал. Ступак приходит в себя, она специалист классического хода. Поэтому верим в неё», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в спринтерских гонках Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала. Юлия Ступак и Непряева завершили борьбу в четвертьфинале, а Христина Мацокина — ещё в квалификации.

Золотую медаль состязаний выиграла шведка Йонна Сундлинг. Второе место заняла ещё одна представительница Швеции Майя Дальквист. Замкнула тройку сильнейших американка Джессика Диггинс.

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Христина Мацокина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Христина Мацокина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Юлия Ступак, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Юлия Ступак, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022