Тренер Непряевой назвал безграмотной тактику подопечной во время спринта на ОИ

Тренер Натальи Непряевой Юрий Бородавко назвал безграмотной тактику своей подопечной во время состязаний в женском спринте на проходящих в Пекине Олимпийских играх.

«Рассчитывали у девушек на финал. Непряева выбрала безграмотную тактику. Это не позволило ей выйти в полуфинал. Ступак приходит в себя, она специалист классического хода. Поэтому верим в неё», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в спринтерских гонках Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала. Юлия Ступак и Непряева завершили борьбу в четвертьфинале, а Христина Мацокина — ещё в квалификации.

Золотую медаль состязаний выиграла шведка Йонна Сундлинг. Второе место заняла ещё одна представительница Швеции Майя Дальквист. Замкнула тройку сильнейших американка Джессика Диггинс.

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022