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Губерниев отреагировал на неудачное выступление российских девушек в спринте на ОИ

Губерниев отреагировал на неудачное выступление российских девушек в спринте на ОИ
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление российских лыжниц в спринте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине.

Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала. Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу в четвертьфинале. Христина Мацокина не прошла квалификацию.

«Степанова молодец. Выжимала максимум. Наташе Непряевой надо было попадать в полуфинал. У Ступак последствия коронавируса. Пока девушки не на максимуме, но программу минимум Непряева выполнила. Дальше командный спринт, другие гонки. Увидим», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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