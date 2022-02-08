Елена Вяльбе: самое большое огорчение — Сергей Устюгов. Не знаю, чего ему не хватило

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе прокомментировала выступления россиян в спринтах на Олимпиаде в Пекине. У мужчин лучший результат показал Александр Терентьев, завоевавший бронзу, у женщин — Вероника Степанова, выбывшая из борьбы в полуфинале. Сергей Устюгов также выбыл из борьбы в полуфинале.

«Сегодняшние гонки? Масса огорчения и вишенка на торте – медаль Терентьева. Ни Юля, ни Наташа (Ступак и Непряева. — Прим. «Чемпионата») не пробились. Но самое большое огорчение – Сергей Устюгов.

Есть ли у Устюгова шанс пробежать здесь? Шанс есть всегда и у всех, особенно в такой обстановке, когда ковид гуляет. Не знаю, чего не хватило Устюгову. Может быть, перегорел. Он ждёт Олимпиаду не четыре года, как все, а восемь лет. Это очень сложно», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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