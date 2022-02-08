Вяльбе: Степанова вообще не спринтер. Что она сочиняла, что у неё кашель, температура?

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе прокомментировала выступления Артёма Мальцева и Вероники Степановой в спринтерских гонках на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Мальцев вышел в финал и стал пятым, Степанова выбыла в полуфинале.
«Выступления Мальцева и Степановой? Они очень удивили. Я ожидала от Мальцева, что он может.
Что касается Вероники, то она вообще не спринтер. Мы её все очень мало знаем. Она слишком молода, чтобы мы чётко понимали, что она может, а что нет. Она молодец.
Её возможности безграничны? А что она тогда вчера сочиняла, что у неё кашель появился, температура. Или это для бдительности других? На самом деле, она дерзкая, для спортсменки это хорошо. Думаю, что все свои возможности она обязательно раскроет. Безусловно, она талантливая девушка», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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- 8 февраля 2022
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