Вяльбе: уже все сказали, что мы можем ехать домой. Не дождётесь! Мы всё-таки ещё побегаем

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе дала комментарий после спринтерских гонок на Олимпиаде в Пекине.
«Мне уже все сказали, что мы можем ехать домой. Не дождётесь! Мы всё-таки ещё побегаем. Не первый раз говорят: «Вы же выполнили всё, можете ехать домой». Мне никто не звонит из администрации президента и интервью я никакие не даю. Я довольна хорошим началом, жаль, что не у всех. Сегодня я увидела, что Юля [Ступак] была лучше, чем в первый день. Но это всё равно не всё, что она может. Если бы был спринт, то, может быть, было получше», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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- 8 февраля 2022
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