Церемония вручения бронзовой олимпийской медали сноубордисту Вику Уайлду. Видео

Сноубордист Вик Уайлд, завоевавший бронзу в параллельном гигантском слаломе, получил заслуженную медаль во время церемонии награждения на зимних Олимпийских играх в Китае.
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В заезде за третье место Уайлд победил 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера, который не смог финишировать. В главном финале австриец Бенжамин Карл опередил словенца Тима Мастнака и стал олимпийским чемпионом.
Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал за США. На Олимпиаде-2014 в Сочи стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. После окончания зимних Олимпийских игра в Пекине Вик намерен завершить карьеру спортсмена.
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- 8 февраля 2022
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