Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 4-го дня, таблица

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) были разыграны 10 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Швеции, в активе которой 4 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Второе место занимают Нидерланды (3-3-1). Третью позицию делят Китай и Германия (3-2-0).
Сборная России завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей и занимает седьмое место.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 8 февраля 2022
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