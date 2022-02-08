Терентьев: я чувствовал, что сегодня можно вершить дела

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в спринте российский лыжник Александр Терентьев поделился эмоциями от завоевания награды.
«Ещё много вопросов есть и к классике, и к коньку. Так что будем совершенствоваться. Сейчас я чувствую себя прекрасно и очень счастлив. Клебо очень силён. Нужно ещё очень много тренироваться, чтоб выигрывать его. Китаец очень удивил. Надеюсь, он поедет на Кубок мира, и мы ещё посоревнуемся.
Утром у меня было очень хорошее самочувствие. И даже когда бегал утром кросс, была лёгкость. Я чувствовал, что сегодня можно вершить дела», — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
18:15
-
18:09
-
18:02
-
18:00
-
17:49
-
17:45
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:14
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:37
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:27
-
16:27
-
16:26
-
16:24
-
16:22