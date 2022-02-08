Терентьев: я чувствовал, что сегодня можно вершить дела

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в спринте российский лыжник Александр Терентьев поделился эмоциями от завоевания награды.

«Ещё много вопросов есть и к классике, и к коньку. Так что будем совершенствоваться. Сейчас я чувствую себя прекрасно и очень счастлив. Клебо очень силён. Нужно ещё очень много тренироваться, чтоб выигрывать его. Китаец очень удивил. Надеюсь, он поедет на Кубок мира, и мы ещё посоревнуемся.

Утром у меня было очень хорошее самочувствие. И даже когда бегал утром кросс, была лёгкость. Я чувствовал, что сегодня можно вершить дела», — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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