Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Терентьев: я чувствовал, что сегодня можно вершить дела

Терентьев: я чувствовал, что сегодня можно вершить дела
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в спринте российский лыжник Александр Терентьев поделился эмоциями от завоевания награды.

«Ещё много вопросов есть и к классике, и к коньку. Так что будем совершенствоваться. Сейчас я чувствую себя прекрасно и очень счастлив. Клебо очень силён. Нужно ещё очень много тренироваться, чтоб выигрывать его. Китаец очень удивил. Надеюсь, он поедет на Кубок мира, и мы ещё посоревнуемся.

Утром у меня было очень хорошее самочувствие. И даже когда бегал утром кросс, была лёгкость. Я чувствовал, что сегодня можно вершить дела», — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Александр Терентьев, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Терентьев, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022