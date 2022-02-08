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Иванова завоевала первую в истории России олимпийскую медаль в санном спорте среди женщин

Иванова завоевала первую в истории России олимпийскую медаль в санном спорте среди женщин
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Бронзовая медаль Татьяны Ивановой на зимних Играх-2022 в Пекине стала первой в истории олимпийской медалью для россиянок в одноместных санях. По сумме четырёх попыток Иванова уступила только двум представительницам Германии – чемпионке Натали Гайзенбергер и серебряному призёру Анне Беррайтер.

Отметим, что в ходе сезона-2021/2022 Иванова получила серьёзную травму во время предолимпийской недели в Китае, но вернулась на трек за медалью.

Иванова — серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, чемпионка мира 2019 года в командных соревнованиях, восьмикратная чемпионка Европы, обладательница пяти серебряных и двух бронзовых медалей мирового первенства, вице-чемпионка Кубка мира сезона-2015/2016 и 2019/2020, бронзовый призёр Кубка мира сезона-2016/2017.

Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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