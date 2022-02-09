Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.
Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 9 февраля
Фристайл, биг-эйр, мужчины
1. Бирк Рууд (Норвегия) — 187,75.
2. Колби Стивенсон (США) — 183,00.
3. Хенрик Харлаут (Швеция) — 181,00.
Горнолыжный спорт, слалом, женщины
1. Петра Влгова (Словакия) — 1.44,98.
2. Катарина Линсбергер (Австрия) +0,08.
3. Венди Хольденер (Швейцария) +0,12.
Сноуборд, сноуборд-кросс, женщины
1. Линдси Джейкобеллис (США).
2. Хлоэ Треспёш (Франция).
3. Мериета Один (Канада).
Лыжное двоеборье. HS-109 + гонка на 10 км
1. Винценц Гайгер (Германия) — 25.07,7.
2. Йорген Граабак (Норвегия) +0,8.
3. Лукас Грайдерер (Австрия) +6,6.
Шорт-трек, мужчины, 1500 м
1. Тэ Хон Хван (Южная Корея) — 2.09,219.
2. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.09,254.
3. Семён Елистратов (Россия) — 2.09,267.
Санный спорт, двухместные сани, мужчины
1. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) — 1.56,554.
2. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) +0,099.
3. Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия) +0,511.
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