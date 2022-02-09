Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 9 февраля

Фристайл, биг-эйр, мужчины

1. Бирк Рууд (Норвегия) — 187,75.

2. Колби Стивенсон (США) — 183,00.

3. Хенрик Харлаут (Швеция) — 181,00.

Горнолыжный спорт, слалом, женщины

1. Петра Влгова (Словакия) — 1.44,98.

2. Катарина Линсбергер (Австрия) +0,08.

3. Венди Хольденер (Швейцария) +0,12.

Сноуборд, сноуборд-кросс, женщины

1. Линдси Джейкобеллис (США).

2. Хлоэ Треспёш (Франция).

3. Мериета Один (Канада).

Лыжное двоеборье. HS-109 + гонка на 10 км

1. Винценц Гайгер (Германия) — 25.07,7.

2. Йорген Граабак (Норвегия) +0,8.

3. Лукас Грайдерер (Австрия) +6,6.

Шорт-трек, мужчины, 1500 м

1. Тэ Хон Хван (Южная Корея) — 2.09,219.

2. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.09,254.

3. Семён Елистратов (Россия) — 2.09,267.

Санный спорт, двухместные сани, мужчины

1. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) — 1.56,554.

2. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) +0,099.

3. Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия) +0,511.

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