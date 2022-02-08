Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Татьяна Иванова принесла России первую олимпийскую медаль в санном спорте с 2014 года

Татьяна Иванова принесла России первую олимпийскую медаль в санном спорте с 2014 года
Комментарии

Российская спортсменка Татьяна Иванова принесла сборной России первую олимпийскую медаль в санном спорте с 2014 года.

На домашней Олимпиаде в Сочи хозяева завоевали два серебра: в одноместных санях призёром стал Альберт Демченко, а в эстафете – Демченко, Иванова и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов. Тогда в индивидуальном зачёте Иванова была седьмой.

Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

В 2018 году в Пхёнчхане российские саночники остались без медалей.

В женских одноместных санях бронза Ивановой стала первой в истории олимпийской медалью. По сумме четырёх попыток Татьяна уступила только двум представительницам Германии – чемпионке Натали Гайзенбергер и серебряному призёру Анне Беррайтер. Отметим, что в ходе сезона-2021/2022 Иванова получила серьёзную травму во время предолимпийской недели в Китае, но вернулась на трек за медалью.

«Пойдём подерёмся». Откровения русского саночника после провала сборной на Олимпиаде-2018 «Пойдём подерёмся». Откровения русского саночника после провала сборной на Олимпиаде-2018
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022