Татьяна Иванова принесла России первую олимпийскую медаль в санном спорте с 2014 года

Российская спортсменка Татьяна Иванова принесла сборной России первую олимпийскую медаль в санном спорте с 2014 года.
На домашней Олимпиаде в Сочи хозяева завоевали два серебра: в одноместных санях призёром стал Альберт Демченко, а в эстафете – Демченко, Иванова и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов. Тогда в индивидуальном зачёте Иванова была седьмой.
В 2018 году в Пхёнчхане российские саночники остались без медалей.
В женских одноместных санях бронза Ивановой стала первой в истории олимпийской медалью. По сумме четырёх попыток Татьяна уступила только двум представительницам Германии – чемпионке Натали Гайзенбергер и серебряному призёру Анне Беррайтер. Отметим, что в ходе сезона-2021/2022 Иванова получила серьёзную травму во время предолимпийской недели в Китае, но вернулась на трек за медалью.
- 8 февраля 2022
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