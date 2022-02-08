Результаты всех российских лыжников в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) лыжники разыграли медали в спринтерской гонке свободным стилем.

У женщин – золото завоевала шведка Йонна Сундлинг, второй финишировала её соотечественница Майя Дальквист, третьей – американка Джессика Диггинс.

Россиянка Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала. Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу в четвертьфиналах. Христина Мацокина не сумела войти в топ-30 по итогам квалификации.

У мужчин – звание олимпийского чемпиона защитил норвежец Йоханнес Клебо, вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино, бронзу завоевал россиянин Александр Терентьев.

Ещё один представитель России Артём Мальцев также вышел в финал соревнований, где занял пятое место. Сергей Устюгов выбыл из борьбы в полуфинальной стадии, он стал четвёртым, проиграв Клебо, Пеллегрино и французу Ришару Жуве.

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