Горнолыжный спорт, Олимпиада — 2022, женщины: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях горнолыжниц в слаломе. Первая попытка начнётся в 5:15 мск, финальная — в 8:45.
В прямом эфире соревнования в слаломе можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После четвёртого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Швеция (4 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медали). Россия идёт седьмой (2-3-5).
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 9 февраля 2022
-
04:00
-
03:50
-
03:00
-
01:32
-
01:12
-
01:01
-
00:56
-
00:41
-
00:39
-
00:32
-
00:28
-
00:21
-
00:12
-
00:12
-
00:03
-
00:00
-
00:00
- 8 февраля 2022
-
23:54
-
23:48
-
23:39
-
23:36
-
23:24
-
23:07
-
23:04
-
22:49
-
22:38
-
22:34
-
22:20
-
22:17
-
22:09
-
22:06
-
22:04
-
21:53
-
21:53
-
21:35