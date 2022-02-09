Горнолыжный спорт, Олимпиада — 2022, женщины: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях горнолыжниц в слаломе. Первая попытка начнётся в 5:15 мск, финальная — в 8:45.



В прямом эфире соревнования в слаломе можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После четвёртого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Швеция (4 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медали). Россия идёт седьмой (2-3-5).



На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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