Йоханнес Клебо: после победы я позвонил отцу, и мы оба просто рыдали

Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо рассказал, какие эмоции испытывал после победного финиша в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, бронзу завоевал россиянин Александр Терентьев.
Это четвёртое олимпийское золото в карьере Клебо. Три предыдущие золотые медали 25-летний норвежец взял на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
«Я невероятно счастлив. Не буду скрывать, что последние несколько недель выдались тяжёлыми. Я сделал всё, что мог, чтобы подготовиться к этому старту. В воскресенье всё прошло ужасно, я потратил два дня на перезагрузку. И теперь всё получилось.
Увидев Фруде, моего сервисмена, со слезами на глазах, я порадовался, что на мне очки. Потому что не смог сдержаться. Все, что я делал последние два года, было ради этого.
Слёзы катились по моим щекам. Я позвонил отцу, и мы оба просто рыдали. Работу, которую мы с папой проделали за последние несколько дней, я запомню надолго. Последние несколько дней и недель было тяжело, а потом будет много эмоций», — приводит слова Клебо VG.
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