Сноуборд, Олимпиада — 2022, сноуборд-кросс: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях в сноуборд-кроссе. Квалификация начнётся в 6:00 мск. 1/8 финала стартует в 9:30. Начало финала запланировано на 10:50.



В прямом эфире соревнования в сноуборд-кроссе покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Страна».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После четвёртого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Швеция (4 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медали). Россия идёт седьмой (2-3-5).



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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