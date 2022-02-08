Чешский фигурист Михал Бржезина объявил о завершении карьеры

Чешский фигурист Михал Бржезина, выступающий в мужском одиночном катании, после непопадания в произвольную программу на Олимпийских играх – 2022 объявил о завершении карьеры.

«С самого начала, когда начал заниматься спортом, я мечтал стать олимпийцем. Когда поехал на свои первые Олимпийские игры, то и подумать не мог, что 12 лет спустя я всё ещё буду здесь. Благодарен за предоставленный мне шанс и те возможности, которые сам создал на протяжении всей своей жизни в фигурном катании. Всегда буду горд тем, чего я добился для себя и своей страны.

Нелегко сказать, что сегодня я в последний раз стоял на олимпийском льду. Я никогда бы не оказался здесь без поддержки моей семьи, друзей и тренеров. Мне нравится то, что дало мне фигурное катание, я бы ни на что это не променял, без фигурного катания у меня не было бы друзей по всему миру, где я соревновался и представлял свою страну.

Теперь мне не терпится обнять жену и дочь и рассказать им все сумасшедшие истории, которые произошли со мной за все эти годы. Перед вами прекрасная жизнь одного старика, который просто обожает кататься на коньках!» — написал Бржезина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Михала Бржезины в «Инстаграме».

Бржезине 31 год, он бронзовый призёр чемпионата Европы — 2013, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров — 2009 и четырёхкратный чемпион Чехии (2010, 2015, 2016, 2020). Участник четырёх Олимпиад.